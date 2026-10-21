Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula’da 4 kırsal mahalleye su tankeri teslim etti

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula'da kırsal mahallelerin yangın müdahale kapasitesini güçlendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ayvatlar, Çarıkballı, Şeremet ve Erenbağ mahallelerine traktör arkası su tankerlerini teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi, Manisa genelinde yürütülen çalışma kapsamında 17 ilçedeki kırsal mahallelerin kullanımına toplam 150 adet su tankeri sunuyor. Bu kapsamda Kula'nınAyvatlar, Çarıkballı, Şeremet ve Erenbağ mahallelerine traktör arkası römork tipi su tankeri kazandırıldı. Başkan Dutlulu ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, su tankerlerini mahalle muhtarlarına teslim etti.

Destek, özellikle ormanlık alanlara yakın kırsal mahallelerde yangınlara ilk aşamada müdahale edebilmek, alevlerin büyüme riskini azaltmak ve yerleşim alanlarını korumak açısından önem taşıyor. Traktörlerle kolayca taşınabilen tankerler, ihtiyaç duyulan noktalara hızla su ulaştırarak yangınla mücadele ekiplerine ilk müdahale esnasında destek sağlayacak.