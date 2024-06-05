Manisa Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet'i Anma Programı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet'i Anma Programı Düzenledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, büyük şair ve yazar Nazım Hikmet'in ölümünün 61. yılında anma programı düzenledi. Programda, Şair Tuğrul Keskin'in seslendirdiği şiirler ve Ercan ve Gökhan Çağırgan'ın seslendirdiği türkülerle Nazım Hikmet anıldı.

05.06.2024 12:50  Güncelleme: 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, büyük şair ve yazar Nazım Hikmet'in ölümünün 61. yılında anma programı düzenledi. Nazım Hikmet, Şair Tuğrul Keskin'in seslendirdiği şiirler, Ercan ve Gökhan Çağırgan'ın seslendirdiği türkülerle anıldı.

61 sene önce yaşamını yitiren "memleket şairi" Nazım Hikmet, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. Programda, Şair Tuğrul Keskin, usta şair Nazım Hikmet'in eserlerini seslendirirken, Ercan ve Gökhan Çağırgan seslendirdiği türkülerle gönüllere dokundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen programı; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Ali Kılıç, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sanatseverler takip etti.

Programda şair Tuğrul Keskin, Nazım Hikmet'in mücadele dolu yaşamı üzerine konuşmalar yaptı. Yaşam örgüsünden hareketle, kimi duraklarda duraklayan Keskin, hürriyet ve memleket sevdası şiirleriyle hafızalara kazınan usta şairin eserlerini seslendirdi.

Vatan ve aile özlemi ile yanan Nazım Hikmet'in 25 Temmuz 1951'de korkunç bir haber aldığını belirten Keskin, vatan şairinin, vatana ihanet iddiasıyla vatandaşlıktan çıkarıldığını hatırlattı. Bunun üzerine Nazım Hikmet'in "Vatan Haini" şiirinde kendisini vatan hainliği ile suçlayanlara cevap verdiğini de dile getiren Keskin, usta ismin bu eserini de seslendirdi. Programın sonunda, Ercan ve Gökhan Çağırgan, Manisalılarla  "Leylim Ley" türküsünü seslendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Şair Tuğrul Keskin, Sanatçılar Ercan ve Gökhan Çağırgan'a, teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

Çağırgan, Manisa, Edebiyat, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet'i Anma Programı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:23 Diyarbakır’da İsrail saldırılarına tepki: Kanlı gelinlik ve Filistin bayrağı renklerinde kıyafet tasarlandı Diyarbakır'da İsrail saldırılarına tepki: Kanlı gelinlik ve Filistin bayrağı renklerinde kıyafet tasarlandı
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 13:32:28. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet'i Anma Programı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement