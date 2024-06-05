Manisa Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet'i Anma Programı Düzenledi

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, büyük şair ve yazar Nazım Hikmet'in ölümünün 61. yılında anma programı düzenledi. Nazım Hikmet, Şair Tuğrul Keskin'in seslendirdiği şiirler, Ercan ve Gökhan Çağırgan'ın seslendirdiği türkülerle anıldı.

61 sene önce yaşamını yitiren "memleket şairi" Nazım Hikmet, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. Programda, Şair Tuğrul Keskin, usta şair Nazım Hikmet'in eserlerini seslendirirken, Ercan ve Gökhan Çağırgan seslendirdiği türkülerle gönüllere dokundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen programı; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Ali Kılıç, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sanatseverler takip etti.

Programda şair Tuğrul Keskin, Nazım Hikmet'in mücadele dolu yaşamı üzerine konuşmalar yaptı. Yaşam örgüsünden hareketle, kimi duraklarda duraklayan Keskin, hürriyet ve memleket sevdası şiirleriyle hafızalara kazınan usta şairin eserlerini seslendirdi.

Vatan ve aile özlemi ile yanan Nazım Hikmet'in 25 Temmuz 1951'de korkunç bir haber aldığını belirten Keskin, vatan şairinin, vatana ihanet iddiasıyla vatandaşlıktan çıkarıldığını hatırlattı. Bunun üzerine Nazım Hikmet'in "Vatan Haini" şiirinde kendisini vatan hainliği ile suçlayanlara cevap verdiğini de dile getiren Keskin, usta ismin bu eserini de seslendirdi. Programın sonunda, Ercan ve Gökhan Çağırgan, Manisalılarla "Leylim Ley" türküsünü seslendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Şair Tuğrul Keskin, Sanatçılar Ercan ve Gökhan Çağırgan'a, teşekkür ederek, çiçek takdim etti.