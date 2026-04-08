Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Romanlar Günü'ne Özel Etkinlik

08.04.2026 17:29  Güncelleme: 18:24
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Roman vatandaşlar ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Manisa’mızda her bir vatandaşımızın eşit haklara, eşit fırsatlara ve adil bir yaşama sahip olması için çalışıyoruz. Toplumsal adaleti ve kardeşliğimizi hep birlikte güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

MASYA Malta Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Dünya Romanlar Günü programına Başkan Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz, Erk Kayabaş ve Ulaş Aydın, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, mahalle muhtarları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Roman hemşehrilerimize belediye olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Roman vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu paylaşan Dutlulu, belediyecilik vizyonlarının temelinde eşitlik ve dayanışma yattığını belirtti. Dutlulu, "Kimseyi ayırt etmeden, pozitif ayrımcılık yaparak herkese kucak açan bir yönetim sergiliyoruz. Toplumun en çok hakkı yenen ve ötekileştirilen kesimlerinden olan Roman hemşehrilerimize belediye olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Roman vatandaşlara yönelik desteklerin artarak süreceğini kaydeden Dutlulu, "Sizlerle beraberiz. Hem kişisel hem de toplumsal anlamda gelişmeniz için elimizden geleni yapacağız. Bu benim size sözümdür" ifadelerini kullandı.

Belediyeye ait alanların sadece halkın yararına kullanılacağını vurgulayan Dutlulu, "Artık sadece halk için, vatandaş için iş yapma zamanı. Sosyal tesis anlayışımızı il geneline yayacağız. Bulunduğumuz bu tesis de artık belediyemizin bir sosyal tesisidir; tüm vatandaşlarımız buradan en ekonomik şekilde faydalanabilir" diye konuştu.

Roman Ofisi vurgusu

Sosyal belediyecilik projeleri kapsamında Roman Ofisi'nin önemine dikkati çeken Dutlulu, bu yapının Roman vatandaşlar ile belediye arasındaki bağı güçlendirdiğini söyledi. Sosyal yardımlardan işe alımlara, etkinliklerden taleplere kadar tüm süreçlerin bu ofis aracılığıyla düzenli bir şekilde yürütüldüğünü belirten Dutlulu, diyaloğun kurumsal bir yapıya kavuşmasının kritik bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

Romanlar Günü'nü kutladı

Vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu hatırlatan Dutlulu, "Diyaloğumuzu koparmayalım. Kişisel sorunlarınızda da yanınızdayım ancak önceliğimiz toplumsal sorunları birlikte çözmek. Sizler bu şehrin neşesi ve en güzel renklerisiniz. Manisa'mızda her bir vatandaşımızın eşit haklara, eşit fırsatlara ve adil bir yaşama sahip olması için çalışıyoruz. Toplumsal adaleti ve kardeşliğimizi hep birlikte güçlendirmeye devam edeceğiz. Tüm Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise geçen yıl düzenlenen geniş katılımlı etkinlikleri hatırlatarak bu yıl da anlamlı organizasyonlara imza atacaklarını belirtti. Balaban, tüm Roman vatandaşların gününü kutladı.

CHP İl Başkanı İlksen Özalper ise Romanların toplumun kıymetli bir parçası olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

