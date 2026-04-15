Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Selendi'ye 6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 15:17  Güncelleme: 16:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesi Yenicami Mahallesi'nde altyapı sorunlarını çözmek amacıyla 6 milyon TL'lik bir proje başlatıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Altyapısıyla ve üstyapısıyla daha yaşanabilir bir Manisa hedefimizle şehrimizin her noktasına hizmet götürmeye devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde il genelinde altyapı hamlesini sürdüren MASKİ, Selendi'nin Yenicami Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başladı. Proje kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış eski hatlar sökülerek yerine toplamda bin 40 metrelik modern kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşenecek.

"Her mahalleye eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz"

Başkan Besim Dutlulu, şehrin her bir noktasına kalıcı çözümler üretmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Manisa genelinde yıllardır süregelen altyapı sorunlarına bir bir son veriyoruz. Selendi ilçemiz Yenicami Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kronikleşen sorunları kökten çözmek için MASKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla kapsamlı bir çalışma başlattık. 6 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz bin 40 metrelik kanalizasyon ve yağmursuyu hattı projesiyle bölgenin altyapısını tamamen modernleştiriyoruz. Bizim önceliğimiz, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve yılların ihmal edilmiş sorunlarını tarihe gömmektir. Altyapısıyla ve üstyapısıyla daha yaşanabilir, daha modern bir Manisa hedefimizle şehrimizin her noktasına, her mahallesine eşit hizmet götürmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Selendi'mize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Şiddetli yağışlara karşı önlem

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'ndan Fatmanur Gül, yürütülen teknik detaylar hakkında bilgi vererek, "Atatürk Caddesi üzerinde 520 metre kanalizasyon ve 520 metre yağmur suyu hattı imal ediyoruz. Temel hedefimiz, yüzey sularının tahliyesini hızlandırarak şiddetli yağışlarda oluşabilecek taşkınların önüne geçmek, halk sağlığını ve ulaşım güvenliğini korumaktır" dedi.

Yenicami Mahalle Muhtarı Erkan Ercan, bölgedeki iki mahallenin kesişim noktasında uzun süredir devam eden sorunun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Talebimizi ilettiğimiz anda çözüm için harekete geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya mahallem adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bölge esnafı da çalışmalardan memnun

Bölge esnafı da çalışmalar hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Hatice Aktürk: "Yağışlı havalarda çamur ve toz nedeniyle büyük zorluk yaşıyorduk. Bu yatırımla mağduriyetimiz son bulacak."

-Nail Aktürk: "Yıllar önce yapılan yetersiz çalışmalar nedeniyle dükkanlarımızı su basıyordu. Şimdi hem hatlar yenileniyor hem de çalışma alanları anında temizleniyor. Modern bir altyapıya kavuştuğumuz için mutluyuz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 16:43:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.