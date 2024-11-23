Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Toprak Sağlığını Koruma Projesi: 'SOLLUM' - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Toprak Sağlığını Koruma Projesi: 'SOLLUM'

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden Toprak Sağlığını Koruma Projesi: \'SOLLUM\'

Manisa Büyükşehir Belediyesi, AB Horizon 2024 Proje çağrısına 'SOLLUM' adlı projeyle başvurdu. Proje, erozyonla mücadele ve toprak sağlığının iyileştirilmesini hedefliyor. Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İngiltere, Yunanistan ve Norveç'in de katıldığı projeye 361 bin Euro bütçe verilecek.

23.11.2024 09:08  Güncelleme: 09:10
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası ortakları ile AB Horizon 2024 Proje çağrısına proje başvurusunda bulundu. Toprak sağlığının korunması, bozulan toprakların iyileştirilmesi ve izlenmesinin amaçlandığı "SOLLUM" projesi ile erozyona karşı mücadele ve erozyon nedeniyle verimsizleşen toprakların iyileştirilmesine yönelik yöntemler geliştirilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği'nin Horizon 2024 programı kapsamında toprak sağlığını iyileştirmek için önemli bir adım attı. Avrupa Birliği araştırma çağrılarında yer alan HORIZON-MISS-2024_SOIL-01: Yaşayan 100 toprak Laboratuvarı (Co Creating solutions for soil health in Living Labs) çağrısı çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi ve Demir Enerji birlikteliğiyle "SOLLUM" projesi hazırlandı.

Başvurusu tamamlanan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin temel yürütücüsü olacağı projeyle toprak sağlığının koruması, bozulan toprakların iyileştirilmesi ve izlenmesini amaçlanıyor. Proje kapsamında Manisa'da erozyona karşı mücadele ve erozyon nedeniyle verimsizleşen toprakların iyileştirilmesine yönelik yöntemler geliştirilecek. Ayrıca erozyon baskısı altında bulunan 11 ayrı parselde toprakların korunması ve iyileştirilmesi için ileri yöntemler uygulanacak.

Proje ortağı diğer ülkelerde kendi sınırları içerisinde benzer çalışmaları yapacak. En iyi sonuç alınan yöntemler her ülkede uygulamaya aktarılacak. Projede Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İngiltere, Yunanistan, Norveç proje ortağı olarak yer alıyor.

Projenin kabul olması durumunda Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne 361 bin Euro bütçe verilecek. Proje kapsamında Manisa'da proje alanı olarak özellikle erozyon baskısı altındaki topraklar üzerindeki parseller 'uygulama laboratuvarı' olarak seçildi. Projenin hedefleri arasında toprağı erozyondan koruyacak ve iyileştirecek özel malzemelerin geliştirilmesi de yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Toprak Sağlığını Koruma Projesi: 'SOLLUM' - Son Dakika

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