Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayında 100 Bin Kişiyi İftar Sofralarında Ağırlayacak - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayında 100 Bin Kişiyi İftar Sofralarında Ağırlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 100 bin kişiyi iftar sofralarında ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. İhtiyaç sahibi ailelere de sıcak yemek ve gıda kolisi desteği sağlanacak.

27.02.2025 12:03
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(MANİSA) - Ramazan ayının coşku, bolluk, bereket ve paylaşım içinde geçmesi için hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında iftar sofraları kuracak.

Ramazan ayı boyunca 100 bin kişiyi iftar sofralarında ağırlayacak Manisa Büyükşehir, farklı mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere de yaklaşık 10 bin kişilik sıcak iftar yemeği ulaştıracak. 5 bin ihtiyaç sahibi haneye ise gıda kolisi desteğinde bulunulacak. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini 17 ilçeye taşıyacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Ramazan'da 29 gün boyunca iftar çadırı kurulacak. Büyükşehir Belediyesi aşevi mutfağında hazırlanacak iftar yemekleri, Ramazan'ın bereketini büyütecek. Eski Garaj Kapalı Pazaryeri'nde cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri olmak üzere, ay boyunca 17 gün iftar yemeği verilecek. Nurlupınar Kapalı Pazaryeri'nde de çarşamba, perşembe ve cuma günleri olmak üzere ay boyunca 12 gün, iftar yemeği vatandaşlara sunulacak.

15 ilçedeki iftar yemekleri ise 2 Mart'ta Saruhanlı, 3 Mart'ta Akhisar, 4 Mart'ta Kırkağaç, 5 Mart'ta Gölmarmara, 9 Mart'ta Turgutlu, 12 Mart'ta Sarıgöl, 14 Mart'ta Alaşehir, 16 Mart'ta Ahmetli, 17 Mart'ta Soma, 18 Mart'ta Demirci, 20 Mart'ta Kula, 21 Mart'ta Gördes, 22 Mart'ta Selendi, 23 Mart'ta Köprübaşı ve 27 Mart'ta da Salihli ilçeleri kapalı pazaryerlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, 1 ve 29 Mart'ta Karaköy Pazaryeri'nde, 6 ve 24 Mart'ta Alaybey Pazaryeri'nde, 7 Mart Horozköy Pazaryeri'nde, 8-13-15 ve 28 Mart'ta 100. Yıl Meydanı'nda, 10 Mart Akgedik TOKİ'de, 11 ve 25 Mart'ta Muradiye Pazaryeri'nde, 19 Mart'ta ise Üçpınar Mahallesi'nde iftar yemekleri verilecek. Kadir Gecesi'nde Kula Tapduk Emre Türbesi'nde iftar yemeği düzenlenecek. Büyükşehir'in iftar sofrası, Ramazan boyunca yaklaşık 100 bin kişiye ulaşacak.

İhtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek

Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren aşevi ile Ramazan ayında yalnızca iftar sofralarıyla değil evlere ulaştıracağı sıcak yemeklerle de dayanışmayı büyütecek. Ramazan ayı boyunca hazırlanacak yemekler, her gün iftar saatinden önce ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Ay boyunca yaklaşık 10 bin kişilik iftar yemeği ihtiyaç sahibi ailelere sunulacak.

İhtiyaç sahiplerine 5 bin gıda kolisi

Ramazan'ın paylaşma ruhunu büyüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik sosyal desteklerini de sürdürecek. Büyükşehir, 5 bin gıda kolisini Ramazan ayı boyunca vatandaşlara teslim edecek. Bunun yanı sıra soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi ailelere odun yardımı da devam edecek.

"Manisalıların yanında olmaya, sofralarımızı paylaşmaya devam edeceğiz"

Manisalıları iftar buluşmalarına davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşım ruhunu en iyi şekilde yaşatmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayında da Manisalıların yanında olmaya, sofralarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. İftar programlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza yönelik sosyal desteklerimiz de sürecek. Ramazan'ı birlikte yaşamak, paylaşma kültürünü güçlendirmek ve dayanışma ruhunu büyütebilmek en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayında 100 Bin Kişiyi İftar Sofralarında Ağırlayacak - Son Dakika

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