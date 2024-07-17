Manisa'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
"Kasten öldürmeye teşebbüs", "şantaj", "tehdit ve hırsızlık" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.E.D'nin (34) Kuyualan Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, eve baskın düzenledi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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