Manisa'da 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Manisa\'da 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kasten yaralama suçundan 18 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.A, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

13.02.2024 11:47  Güncelleme: 11:48
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 18 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Jandarma ekipleri, kasten yaralama suçundan 18 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.A'nın ilçede bulunduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan S.A, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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