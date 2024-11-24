Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Güncel

(MANİSA)- Manisa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı. Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nin hazırladığı oratoryo ile devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Başöğretmen Atatürk'ün izinde, sevgiyle geleceği inşa eden tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenler Günü, Manisa'da düzenlenen programla kutlandı. Program Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda devam etti. Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Özkan Öğretmenler Günü'nü kutladı

Programda Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müdürü Samet Güleryüz ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Vali Vahdettin Özkan da yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Vali Özkan, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu uğurda ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Öğretmenlerimize minnettarız. Öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Ardından Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sahnelendi. Öğretmenler günü özel programının sonunda emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi takdim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de, Başöğretmen Atatürk'ün izinde, sevgiyle geleceği inşa eden tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.