Manisa'da 4. Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri Başlıyor

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve şehrin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri, dördüncü etkinliğiyle edebiyatseverleri bir araya getirecek. Etkinliğin konuğu, çağdaş Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Ayşe Kulin olacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, edebiyatı kent yaşamının bir parçası haline getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenecek 4. Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri'nde yazar Ayşe Kulin, 31 Mayıs Cuma günü saat 14.00'te MASKİ Konferans Salonu'nda Manisalılar ile buluşacak.

Moderatörlüğünü şair ve yazar Tuğrul Keskin'in üstlendiği etkinlik, "Adı: Aylin", "Füreya", "Köprü", "Veda" ve "Hayal" gibi eserleriyle tanınan, hem bireysel hikayeleri hem de Türkiye'nin yakın tarihini etkileyici bir dille edebiyata taşıyan Ayşe Kulin ile katılımcılara edebiyat dolu bir gün sunacak. Romanlarında güçlü kadın karakterlere, aile bağlarına, geçmişle yüzleşmeye ve toplumsal değişimlere yer veren Kulin, edebiyatseverlerle bu yolculuğun perde arkasını paylaşacak.

Daha önce Şair Ahmet Telli ve Yazar Ahmet Ümit gibi önemli isimleri ağırlayan söyleşi dizisi, her yaştan sanatseverin ilgisini çekmeye devam ediyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, edebiyat tutkunları hem yazarlarla temas kurma hem de şehirdeki kültürel atmosferin parçası olma şansını yakalıyor.