Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, 45 Yıllık Asbestli İçme Suyu Hattını Yeniliyor

20.01.2026 17:16  Güncelleme: 18:25
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 45 yıllık içme suyu isale hattını yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahallede sağlıklı ve güvenli içme suyu temin edilecek.

(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 45 yıllık içme suyu isale hattının yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı Yeşilyurt Mahallesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, halk sağlığını önceleyen hizmet anlayışıyla Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde önemli bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor. Mahalleye içme suyu, sağlığa zararlı etkileriyle bilinen asbestli borular üzerinden sağlanıyordu. MASKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, içme suyu deposu ile şebeke hattı arasındaki 1800 metrelik ana isale hattı yenileniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yeşilyurt Mahallesi, sağlıklı ve güvenli bir içme suyu altyapısına kavuşacak.

Halk sağlığı ve sağlıklı su temini açısından önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten MASKİ İçme Suyu Daire Başkanı Necip Kurtarıcı, "Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, yaklaşık 5 bin nüfuslu ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerimizden. Mahallemizde içme suyu deposundan şebeke hattına kadar olan 1800 metrelik asbestli ana isale hattını kendi ekiplerimizle yeniliyoruz. Yeşilyurt mahallemizin 45 yıllık sorununu çözüyoruz, hayırlısı olsun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Yapılan yenileme çalışmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Yeşilyurt Mahalle Muhtarı İbrahim Beler, "45 yıllık eski içme suyu hattımız değişiyor. Sık sık patlaklar oluşuyordu. Biz bunu rahmetli Ferdi Başkanımıza sunduğumuzda kabul etti, Allah razı olsun. Besim Dutlulu Başkanımız da çalışmayı başlattı. Halkımız bu kanserojen maddeden ve su borusu patlamalarından kurtulacak. 48 saati bulan su kesintileri oluyordu. Besim Başkanımızın sayesinde bunlardan kurtulacağız" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Hüseyin Doğan ise "Bizim bu 45 yıllık, çürüyen ve kanserojen etkisi olan asbestli boru sorunumuz bitiyor. Ferdi Başkan söz vermişti, Allah rahmet eylesin. Şimdi Başkanımız Besim Dutlulu, onun sözünü yerine getiriyor, geçmişin sözlerini devam ettiriyor. Allah razı olsun. Mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

