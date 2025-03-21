Manisa'da 5 Gün Gösteri ve Toplantı Yasaklandı

(MANİSA)- Manisa Valiliği, 5 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Büyükeşhir Beleidye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul, İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada da "Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21 Mart 2025 günü saat 14.00'ten 25 Mart 2025 günü saat 23.59'a kadar, 5 (beş) gün süre ile her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır" denildi.