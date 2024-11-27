Manisa'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şehzadeler, Yunusemre, Gölmarmara ve Alaşehir ilçelerinde N.E, N.Y, E.K, Y.B, Ü.N. ve E.D'nin sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.
Ekipler, 6 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da 6 PKK/KCK Şüphelisi Gözaltında - Son Dakika
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