Manisa'da 'Adım Adım Salihli' Projesi Kadınları Buluşturdu - Son Dakika
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Manisa'da 'Adım Adım Salihli' Projesi Kadınları Buluşturdu

Manisa\'da \'Adım Adım Salihli\' Projesi Kadınları Buluşturdu

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Adım Adım Salihli' projesi kapsamında 60 kişilik kadın kafilesi, Salihli'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti. Kadınlar, çeşitli mekanları ziyaret ederek kültürel bir deneyim yaşadı.

17.11.2024 16:35  Güncelleme: 16:37
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Adım Adım Kula" projesinden sonra "Adım Adım Salihli" projesi de hayata geçirildi. Bu kapsamda kent merkezinden giden 60 kişilik kadın kafilesi Salihli'nin tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini keşfetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Adım Adım Salihli" projesi kapsamında, 60 kişilik kadın kafilesi Salihli ilçesini gezdi. Kadınlar, kahvaltı ikramının ardından Salihli Belediyesi tarafından müze haline getirilen Müdire Hanım Konağı'nda, Salihli kültürü ve ev yaşamı ile ilgili objeleri ilgiyle incelediler. Daha sonra Kurşunlu Şelalesi'ne gidildi. Ardından antika eşyaların ve koleksiyonların bulunduğu Lidya Park gezildi. Öğle yemeğinden sonra ise Kız Köprüsü ve Adala Kanyonu ziyaret edildi. Büyükşehir Belediyesi'nin katkı sağladığı, Salihli Belediyesi tarafından yapılan Adala Hermos Sosyal Tesisi'nin ziyaret edilmesinin ardından gezi programı sona erdi.

Geziye katılan Mesir Mahallesi Muhtarı Semra Geçer, "Bugün çok güzel bir kültürel gezimiz oldu, kadınlar çok güzel bir gün geçirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ferdi Zeyrek'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Geziye Mesir Mahallesi'nden katılan Müşerref Akdinç, "Hanımlarla hem kaynaşıyoruz hem de güzel vakit geçiriyoruz. Bu projelerin devamını bekliyoruz. Başkan'ımız Ferdi Zeyrek'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Evden çıkmaya fırsat bulamadığını vurgulayan Selma Uzun, "Ekonomik şartlar ve sağlık problemlerim yüzünden pek gezme fırsatım olmuyor. Bu gezi bizim için çok güzel bir aktivite oldu. Daha önce böyle geziler görmemiştim hiç. Ferdi Başkan'ımız sağ olsun bizlere bu imkanı sundu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da 'Adım Adım Salihli' Projesi Kadınları Buluşturdu - Son Dakika

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