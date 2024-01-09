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Manisa'da Aile Hekimine Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Manisa'da Aile Hekimine Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir aile hekimine saldırdığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki bir Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Şüpheli, merkeze gittiği sabah saatlerinde yoğunluktan rahatsız olup ayrıldı. Akşam saatlerinde tekrar merkeze gelen şüpheli, aile hekimiyle tartışmaya başladı ve tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli, masadaki bilgisayar ekranını üzerine fırlattıktan sonra hekim tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin madde bağımlısı olduğu iddia ediliyor ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, saldırıyı kınadı.

Manisa\'da Aile Hekimine Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı
09.01.2024 - 13:46,
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştığı aile hekimine saldırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezine dün sabah saatlerinde gelen O.K, merkezdeki yoğunluğa tepki göstererek ayrıldı.

Akşam saatlerine yeniden merkeze gelen O.K, bu kez aile hekimi Ahmet Aygün ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada masadaki bilgisayar ekranını üzerine fırlatan şüpheliye Aygün, biber gazıyla müdahale etti.

Sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi, O.K'yi gözaltına aldı.

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen şüphelinin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, saldırıyı kınadı.

Kaynak: AA
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Manisa, Güvenlik, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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