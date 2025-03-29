Manisa'da Aracın Motorundan Engerek Yılanı Çıktı - Son Dakika
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Manisa'da Aracın Motorundan Engerek Yılanı Çıktı

Manisa'da bir otomobilin motor kısmında bulunan yaklaşık bir metre uzunluğundaki zehirli engerek yılanı, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkarılarak doğal yaşam alanına salındı.

29.03.2025 15:31  Güncelleme: 15:33
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Manisa'da aracın kaputundan bir metrelik engerek yılanı çıktı

Motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı

MANİSA - Manisa'da bir otomobilin motor kısmından boyu yaklaşık bir metre olan zehirli engerek yılanı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesinde aracının motor kısmından farklı bir ses geldiğini duyan sürücü, kaputu açtığında motora sarılı halde yaklaşık bir metre boyutunda bir yılan gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan sürücü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma yürüterek yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Uzun süren uğraşların ardından zarar görmeden alınan yılan, doğal yaşam alanına salındı. Araçtan çıkan yılanın zehirli türlerden şeritli engerek cinsi olduğu değerlendirilirken, uzmanlar, benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların müdahale etmeden itfaiyeye haber vermesi gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA

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