TZOB Başkanı Bayraktar: Doğal Afetler 58 İlde 13 Binden Fazla Çiftçiyi Etkiledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa'da aşırı yağışlar sonrası Gediz Nehri'nin taşmasıyla su altında kalan tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Bayraktar, doğal afetlerin 58 ilde 226 ilçede 2 bin 297 köy ve mahallede 13 bin 307 çiftçiyi etkilediğini açıkladı. 1 Ocak 2026 ile 6 Nisan 2026 arasında yaşanan afetler arasında sel, fırtına, hortum, don ve yangınların tarımsal alanlara önemli zarar verdiğini belirtti.

Manisa'da 27-29 Mart tarihleri arasında yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle 10 ilçede sel ve taşkınlar yaşandığını ifade eden Bayraktar, yaklaşık 18 bin dekarlık alanda hububat, yem bitkileri, sebze ve dikili alanlarda göllenme olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Sular çekildikten sonra nihai hasar tespit çalışmalarının yapılacağını, ancak üreticilerin ne ekileceği konusunda kararsız kaldığını ve muhtemelen sebze ve silajlık mısıra dönüş olacağını ekledi.

Bayraktar, savaşın petrol ve gübre fiyatlarını artırarak tarımsal maliyetleri yükselttiğini, bu durumun çiftçileri olumsuz etkilediğini vurguladı. Doğal afetlerden zarar gören üreticilerin TARSİM kapsamında olmayanlarının da devletten yardım beklediğini belirterek, üretimin sürdürülebilirliği için moral ve destek gerektiğini ifade etti. Ayrıca, savaş devam ederse dünyada gıda krizi baş gösterebileceğini uyararak, Türkiye'nin önlem alması gerektiğini söyledi. Bayraktar, daha önce don felaketinden zarar görenlere yapılan yardımlara benzer şekilde, bu afetler için de Ankara'da talepte bulunacaklarını açıkladı.