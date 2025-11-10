Manisa'da Atatürk'ün 87. Ölüm Yıldönümü Törenlerle Anıldı

(MANİSA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Manisa'da saygı ve özlemle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleriyle birlikte şehirde hayat durdu, cadde ve sokaklarda vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Manisa'da düzenlenen törenlerle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Manisa'da cadde, sokak ve meydanlarda hayat dururken, vatandaşlar da saygı duruşuna eşlik etti. Ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreni sona erdi.

"Sönmeyen Işık" oratoryosu seyircilerden tam not aldı

Atatürk'ü anma programı, Hasan Türek Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Sönmeyen Işık" oratoryosuyla devam etti. Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Vali Özkan, Başkan Dutlulu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen katıldı.

Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahne aldığı oratoryo, Atatürk'ün yaşamı ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini tarihi anlatımlar ve sahne yorumlarıyla aktardı. "Sönmeyen Işık" oratoryosu, salonu dolduran katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Program, izleyicilerin alkışlarıyla sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında da tören düzenlendi

Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında da anma töreni düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm personeliyle saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

"Bize bıraktığı bu cennet vatanı ve Cumhuriyeti sonsuza dek koruyacağımıza söz veriyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Ulu Önder'in bıraktığı mirasa sahip çıkma kararlılığını vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Atatürk, yalnızca bir komutan ya da devlet adamı değil, aynı zamanda çağdaşlaşma ve ilerlemenin de sembolüdür. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, O'nun ilke ve inkılaplarının yol göstericiliğinde, Manisa'mızı daha aydınlık, daha sosyal ve daha çağdaş bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize bıraktığı bu cennet vatanı ve Cumhuriyet'i sonsuza dek koruyacağımıza söz veriyoruz. Ruhu şad olsun" diye konuştu.