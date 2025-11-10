Manisa'da Atatürk'ün 87. Ölüm Yıldönümü Törenlerle Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa'da Atatürk'ün 87. Ölüm Yıldönümü Törenlerle Anıldı

10.11.2025 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yıl dönümünde Manisa'da saygı ve özlemle anıldı. Törende siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından 'Sönmeyen Işık' oratoryosu sahnelendi.

(MANİSA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Manisa'da saygı ve özlemle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleriyle birlikte şehirde hayat durdu, cadde ve sokaklarda vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Manisa'da düzenlenen törenlerle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Manisa'da cadde, sokak ve meydanlarda hayat dururken, vatandaşlar da saygı duruşuna eşlik etti. Ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreni sona erdi.

"Sönmeyen Işık" oratoryosu seyircilerden tam not aldı

Atatürk'ü anma programı, Hasan Türek Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Sönmeyen Işık" oratoryosuyla devam etti. Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Vali Özkan, Başkan Dutlulu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen katıldı.

Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahne aldığı oratoryo, Atatürk'ün yaşamı ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini tarihi anlatımlar ve sahne yorumlarıyla aktardı. "Sönmeyen Işık" oratoryosu, salonu dolduran katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Program, izleyicilerin alkışlarıyla sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında da tören düzenlendi

Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında da anma töreni düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm personeliyle saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından  İstiklal Marşı okundu.

"Bize bıraktığı bu cennet vatanı ve Cumhuriyeti sonsuza dek koruyacağımıza söz veriyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Ulu Önder'in bıraktığı mirasa sahip çıkma kararlılığını vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Atatürk, yalnızca bir komutan ya da devlet adamı değil, aynı zamanda çağdaşlaşma ve ilerlemenin de sembolüdür. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, O'nun ilke ve inkılaplarının yol göstericiliğinde, Manisa'mızı daha aydınlık, daha sosyal ve daha çağdaş bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize bıraktığı bu cennet vatanı ve Cumhuriyet'i sonsuza dek koruyacağımıza söz veriyoruz. Ruhu şad olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Atatürk'ün 87. Ölüm Yıldönümü Törenlerle Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yıllık izin hesabını değiştirecek karar Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Fatih Karagümrük’ten 3 ay sonra bir ilk Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk
1. Lig’de 7-2’lik çılgın maç 1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç
Şu ana kadar ki en net tahmin İşte altının yıl sonunda göreceği rakam Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı
Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu

12:39
BEIN Sports’a yapılan silahlı baskından ilk görüntü
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü
12:16
BeIN Sports’un Ayazağa’da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
11:36
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı
11:28
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’deki ayrılığı duyurdu
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
10:43
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden Saat tam 09.05’te çekildi
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 13:17:53. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Atatürk'ün 87. Ölüm Yıldönümü Törenlerle Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.