Manisa'da Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği

18.09.2025 09:24
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Akhisar'da 'Hareketli Yaşam İçin Pedallıyoruz' etkinliğini düzenledi. Etkinliğe katılan Başkan Dutlulu, toplumu sağlıklı yaşam için pedal çevirmeye davet etti.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Akhisar'da 'Hareketli Yaşam İçin Pedallıyoruz' adlı etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte bu haftayı dolu dolu geçiriyoruz" dedi.

Manisa, 16-22 Eylül günleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda daha sağlıklı bir gelecek, nefes alan bir şehir ve hareketli bir yaşam için birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Akhisar'da gerçekleştirilen 'Hareketli Yaşam İçin Pedallıyoruz' etkinliği, büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar'a kazandırılan 'Eski Tren Yolu Peyzaj Projesi'nden başlayan etkinlik, Akhisar Kaymakamlığı'na kadar devam etti. Etkinlikte, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ve çok sayıda Akhisarlı, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekerek, tüm Manisalıları hareket etmeye davet etti.

Dutlulu, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Akhisar'a kazandırdığımız bisiklet ve yürüyüş yolunda vatandaşlarımızla birlikte pedal çevirdik. Dün yürüyerek başladığımız etkinliklerimize bugün bisiklet turuyla devam ettik. 7'den 70'e her yaştan hemşehrimizin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik hem keyifli hem de farkındalık dolu anlara sahne oldu. Amacımız; sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve temiz bir çevre konusunda toplumsal bilinci artırmak. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, daha sağlıklı, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Manisa için çalışmaya ve bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

