Manisa\'da besiciler son 9 günde yeme gelen 3 zamla sektörden çekilebileceğini söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa'da besicileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Hem süt hem de et fiyatlarından dert yanan besiciler artan yem, mazot ve elektrik maliyetleri nedeniyle hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini söyledi. Bir besici, "Sektörden çekileceğiz artık, 'Yeter' diyeceğiz. Çalışırken batmak diye bir şey var, bu olsa gerek" dedi.

Başevirgen, Manisa'da besicileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Besiciler Başevirgen'e yem, mazot ve elektrik maliyetlerinin yüksek, süt ve et fiyatlarının ise düşük olduğunu ifade etti.

Bir besici, "Süt Konseyi'nin açıkladığı fiyat 24,30 lira. Mandıranın bizden aldığı fiyat ise 27,50 lira. Devlet 24,30'a fiyat açıklıyor, mandıra 27,50'ye süt alıyor. Fiyatın üzerine geçiyor. Çünkü mandıralar da bizim yok olduğumuzu anladı. En son bizi ziyarete geldiğinizde 700-800 kilo süt vardı. Şimdi 300 kilo. Bir daha geldiğinizde biz yokuz, kahvehanede oturuyor olacağız" diye konuştu.

Besici, üzüm fiyatlarının da yem maliyetleriyle karşılaştırılabilir seviyeye geldiğini ifade ederek, "5 römork üzümüm var. Eğer üzümdeki bu fiyat rezilliği devam ederse, üzümleri ineklere yedireceğiz" dedi.

Hayvan sayısının bir yılda 90-100'den 60'lara düştüğünü belirten besici, "Anaçları kestiriyoruz. İşin sonunda yok olup gideceğiz. Hiçbir iş yapmayalım, traktörle yem dağıtalım, 500 lira harcıyoruz. Eskiden her çiftlikte hayvanlara bakmak için bir aile çalışırdı. Şimdi işçi bile çalıştırmıyoruz, çünkü kendimize bakamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GİRDİ MALİYETLERİ HER SENE ÜSTÜMÜZE ÇIĞ GİBİ DÜŞERSE BU İŞİN İÇİNDEN HİÇ ÇIKAMAYIZ"

Bir diğer besici ise "Bizim gittiğimiz parite şu an 1; yani 1 kilo yeme 1 kilo süt. Normalde 1 kilo süt sattığım zaman 1,5 kilo yem alabiliyor olmam gerek" dedi.

Üreticinin süt maliyetinin yaklaşık 27 lira olduğunu belirten besici, şunları kaydetti:

"Köyde yaşamak, kendi standardını oluşturmak, kendi yaşamını idame ettirmek, hayvancılık yapmak kadar güzel bir şey yok ama girdi maliyetleri her sene üstümüze çığ gibi düşerse bu işin içinden hiç çıkamayız. Geçen yıl 45 hayvanım vardı, bu yıl 29-30 tane. 15 tanesini maliyetleri karşılayamadığım için satmak zorunda kaldım. Seneye kaç tane kalacağı ise meçhul. Kazancımız olmadığı için benim oğlum gidip tanker şoförlüğü yapıyor, ağabeyimin oğlu başka bir fabrikada çalışıyor. Biz buradan randımanlı bir ekmek kazanmış olsak çocuklarımızın ne işi var başka işlerde? Bizden sonra bu işi yapacak kimse yok. En genç olarak bizler varız."

"PARA KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN HAYVANLARI SATIYORUZ, SENEYE BIRAKACAK GİBİYİZ"

Bir başka besici ise et ve süt para etmediği için hayvan sayısının her yıl azaldığını belirtti. Ayrıca geçen yıl şap hastalığı nedeniyle 30-40 hayvan kaybettiklerini belirten besici, "Devletten hiçbir destek almadık. Zaten hayvanlar şu an ithal geliyor. Bir danayı bize 110 bin liraya veriyorlar. 50-60 bin lira da yiyecek masrafı var. Biz bundan ne kazanacağız? Sadece bize gübresi kalıyor. Para kazanamadığımız için hayvanları satıyoruz. Seneye bırakacak gibiyiz" diye konuştu.

Et ve süt fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını söyleyen bir diğer besici, "Her geçen yıl değil, her ay bir önceki ayı aratıyor. Bu şekilde devam ederse bizim devam etme şansımız yok. Para kazanabilmemiz için süt fiyatının en az 30-35 lira olması lazım" dedi.

Yem ve mazot maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkati çeken besici, et fiyatlarının da beklentilerini karşılamadığını belirterek, "Bugün etin kilosunu 700-800 liradan kestirmem lazım, aradığım zaman 580 liralardan bahsediyorlar. Böyle devam ederse satacağız, bırakacağız. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRDEN ÇEKİLECEĞİZ ARTIK, 'YETER' DİYECEĞİZ"

Başka bir besici ise sütün litre fiyatının piyasa ortalamasının 27,5-28 lira civarında olduğunu ancak bu fiyatın maliyetleri karşılamadığını söyledi. Besici, "Para kazanabilmemiz için 35 liraların altında olmaması lazım. 18 bin 250 lira sadece bir aylık su faturası. 60 dönüm arazinin, ben 100 küsur dönüm yer dikiyorum, bir tek tarlanın su parası" dedi.

Yem fiyatlarının kısa sürede birkaç kez arttığını belirten besici, şunları kaydetti:

"Yem fiyatları son 9 gün içinde 3 kere zam gördü. Ortalama bir yem fiyatı 800 ila 1100 lira arasında değişiyor. Ama sütün fiyatı artmıyor. Mazot giderlerimiz günlük değişiyor. Sadece bu çiftliğin elektrik giderine geçen yıl 6-6 bin 500 lira para veriyorduk. Bu sene 14-15 bin lira para ödüyoruz. Her şey yüzde 100 arttı. Ziraat Bankası'ndan çıkamıyoruz. Sektörden çekileceğiz artık, 'Yeter' diyeceğiz. Çalışırken batmak diye bir şey var, bu olsa gerek."

Bir başka satıcı ise "Son nokta satışta devletin daha hükmedici olması lazım. Hükümetin görevini yapması lazım. Ama çok zayıf kalıyoruz. Böyle olduğu sürece bu ülkede tarım ve hayvancılığın kalkınma ihtimali çok zayıf" ifadelerini kullandı.