Manisa'da bir otomobilin yanında hareketsiz bulunan 50 yaşındaki erkek ölü çıktı - Son Dakika
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Manisa'da bir otomobilin yanında hareketsiz bulunan 50 yaşındaki erkek ölü çıktı

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Manisa\'da bir otomobilin yanında hareketsiz bulunan 50 yaşındaki erkek ölü çıktı
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Manisa Yunusemre'de bir otomobilin yanında hareketsiz yatan 50 yaşındaki erkek ölü bulundu. Darp veya kesici-delici alet yarası bulunmayan ceset, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki bir otomobilin yanında erkek cesedi bulundu. Cesedin 50 yaşındaki Halit Beşerir'e ait olduğu belirlendi. Otomobilin de Beşerir'in olduğu tespit edildi.

Manisa-İzmir kara yolu Anıt mevkisinden saat 01.30 sıralarında geçen vatandaşlar, yol kenarında park halinde olan 07 COA 254 plakalı otomobilin yanında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Darp ya da kesici delici alet yarası bulunmayan cesedin Halit Beşerir'e ait olduğu ortaya çıktı. Park halindeki otomobilin de Beşerir'in olduğu öğrenildi.

Beşerir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YunusemreAdli Tıp3. SayfaOtopsiManisaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da bir otomobilin yanında hareketsiz bulunan 50 yaşındaki erkek ölü çıktı - Son Dakika
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