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Manisa'da Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Kuyualan Camisi'nde, Vahit Arslan isimli bir kişi cami tuvaletinde ölü olarak bulundu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Arslan'ın vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet yarası bulunmazken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa\'da Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu
14.01.2024 - 14:58,  Güncelleme: 14:59
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MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Vahit Arslan (53), cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Kuyualan Camisi'nde meydana geldi. Öğle namazı için gelenler, cami tuvaletinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölen kişinin Vahit Arslan olduğunu tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp, kesici alet yarası bulunmayan Arslan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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