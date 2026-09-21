Manisa\'da çay bahçesi saldırısı şüphelisi Y.C., Spil Dağı\'nda dronla aranıyor

MANİSA'da 2 kişinin sokak aralarında silahla dolaştığı ihbarı üzerine polis ekipleri, E.T.'yi (18) yakaladı. Önceki gün çay bahçesine gerçekleştirilen silahlı saldırının şüphelisi olduğu belirlenen Y.C. (18) ise Spil Dağı'na kaçtı. Y.C. için dron destekli operasyon başlatıldı.

Olay, önceki gün, saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Y.C., husumetli olduğu kişilerin çay bahçesinde oturduğunu öğrendi. Adrese giden Y.C., belinden çıkardığı tabancayla gruba doğru ateş açtı. Saldırıda şüphelinin hedefindeki kişiler kaçarken, tabancadan çıkan mermiler çay bahçesindeki müşterilerden S.K.'ye isabet etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından 2 kurşunla yaralanan S.K., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'UYARI ATEŞİYLE YAKALANDI'

Polis ekipleri, olayın ardından Y.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bugün ise Lalapaşa Mahallesi'nde elinde silah bulunan 2 kişinin sokak aralarında dolaştığı ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallenin çevresini saran ekipler, şüphelileri takibe aldı. Polisi gören 2 şüpheli, kaçmaya başladı. Havaya uyarı ateşi açan ekipler, şüphelilerden E.T.'yi yakaladı.

Diğer şüphelinin ise çay bahçesindeki silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Y.C. olduğu tespit edildi. Y.C.'nin Spil Dağı yönüne kaçması üzerine polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Bölgeyi çembere alan ekipler, Y.C.'yi yakalamak için dron destekli operasyon başlattı.

Ekiplerin dağlık alandaki çalışmaları sürüyor.