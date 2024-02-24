Manisa'da CHP Adayının Saadet Partisi Listesine Geçiş Başvurusu Kabul Edilmedi - Son Dakika
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Manisa'da CHP Adayının Saadet Partisi Listesine Geçiş Başvurusu Kabul Edilmedi

Manisa\'da CHP Adayının Saadet Partisi Listesine Geçiş Başvurusu Kabul Edilmedi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin adayı Zeki Bilgin'in Saadet Partisi listesinden seçime girmek üzere yaptığı başvuru, ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmedi. İtiraz üzerine yapılan toplantıda, CHP'nin süresinden sonra verilen listede başkan adayının Zeki Bilgin olduğu belirtildi. İlçe Seçim Kurulu, eksikliğin tamamlanması için Saadet Partisi İlçe Başkanlığından bilgi istedi ve Zeki Bilgin'e karara itiraz etme hakkı tanındı.

24.02.2024 17:31  Güncelleme: 19:40
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde adaylığı, listenin geç teslim edilmesi nedeniyle kabul edilmeyen mevcut belediye başkanı ve CHP'nin adayı Zeki Bilgin'in Saadet Partisi listesinden seçime girmek üzere yaptığı başvuru da ilçe seçim kurulunca kabul edilmedi.

SAADET PARTİSİ LİSTESİNDEN SEÇİME GİRME TALEBİ DE İTİRAZ KABUL EDİLMEDİ

Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, Zeki Bilgin'in Saadet Partisi listesinden aday gösterilmesine yapılan itiraz üzerine toplandı.

Toplantıda oy çokluğuyla alınan kararda CHP'nin süresinden sonra verilen listede başkan adayının Zeki Bilgin olduğu, aynı kişinin Saadet Partisi adayının istifası nedeniyle bu partiden belediye başkanı adayı olarak gösterildiği belirtildi.

Kararda, "Aday başvuru gün ve saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olunamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararlarınca benimsendiğinden itirazın kabulüne ve Zeki Bilgin'in Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağı" ifadelerine yer verildi.

Yapılan itiraz üzerine meydana gelen eksikliğin tamamlanmasının Saadet Partisi İlçe Başkanlığından istenmesine karar veren İlçe Seçim Kurulu, Zeki Bilgin'e ilişkin karara en geç 26 Şubat Pazartesi'ye kadar İl Seçim Kurulu nezdinde itiraz edilebileceğini bildirdi.

Manisa'da CHP'nin adayı Saadet Partisi listesine kabul edilmedi

"İTİRAZ SÜRECİNİ YÜRETMEKTEYİZ"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Zeki Bilgin'in adaylığına ilişkin itirazın Siyasi Partiler Kanunu'nun 40. maddesine göre kabul edildiğini belirterek, "İlçe Seçim Kurulunun kararına ilişkin Manisa İl Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulunda itiraz sürecini yürütmekteyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Saruhanlı Belediye Başkan adayı Ekrem Cıllı'nın, partisinin ilçe başkanlığı görevinden zamanında istifa etmediği gerekçesiyle adaylığının iptal edilmesi için yaptıkları itirazın reddedildiğini kaydeden Özalper, bu konuda da İl Seçim Kurulu ve YSK nezdinde ilgili süreci devam ettirdiklerini bildirdi.

Özalper, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise Saadet Partisi listesinden aday gösterilen CHP'li meclis üyesi adaylarıyla ilgili ise alınan bir kararın bulunmadığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, bazı siyasi parti temsilcilerinin, "CHP'nin belediye başkanı ve meclis üyesi adayları listesinin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle reddedilmesi" talebiyle toplanmış, toplantıda yapılan oylama sonucu CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verilmişti.

Bunun üzerine toplanan CHP il yönetimi, Saadet Partisi Manisa İl Başkanı Abdullah Yılmaz ile görüşerek Saruhanlı'da yerel seçime Saadet Partisi'nin listesiyle girme kararı almış, Saadet Partisinin verdiği başkan ve meclis üyesi adayları listesi değiştirilerek Saadet Partisi'nin başkan adayı Zeki Bilgin gösterilmişti.

Kaynak: AA

Zeki Bilgin, Saruhanlı, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da CHP Adayının Saadet Partisi Listesine Geçiş Başvurusu Kabul Edilmedi - Son Dakika

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