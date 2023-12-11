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Manisa'da Cinnet: Tartıştığı Eşi ve Kayınbiraderini Öldüren Adam İntihar Etti - Son Dakika
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Manisa'da Cinnet: Tartıştığı Eşi ve Kayınbiraderini Öldüren Adam İntihar Etti

Manisa'da yaşanan olayda, Alaattin Turantekin tartıştığı eşi ve kayınbiraderini öldürdükten sonra intihar etti. Cenazeler aynı mezarlıkta farklı yerlere defnedildi. Olayın ardından otomobilde bulunan 3 mektup da inceleniyor.

Manisa\'da Cinnet: Tartıştığı Eşi ve Kayınbiraderini Öldüren Adam İntihar Etti
11.12.2023 - 17:43,  Güncelleme: 17:46
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MANİSA'da tartıştığı eşi Tülin Turantekin (58) ile kayınbiraderi Bülent Eslik'i (55) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden Alaattin Turantekin (65) maktullerin cenazeleri, aynı mezarlıkta farklı yerlerde toprağa verildi. Alaattin Turantekin'in kayınbiraderi ile eşini vurduktan sonra ilk eşinden olan oğlu Erdem Turantekin'i (37) aradığı, her zaman atış yaptıkları yerde cinayetleri işlediğini söylediği, durumu polise bildirmesi istediği de ortaya çıktı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Büyüksümbüller Mahallesi'ndeki Çınarlıçeşme mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; 1 çocuk babası Alaattin Turantekin, eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'in içinde bulunduğu 45 AT 929 plakalı otomobil ile ormana geldi. Burada üçlü arasında tartışma çıktı. Bu sırada Alaattin Turantekin, ruhsatlı tabancası ile önce Bülent Eslik'e ardından eşi Tülin Turantekin'e ateş açtı. 2 kardeş kanlar içerisinde yığılırken, Alaattin Turantekin aynı tabanca ile kendini göğsünden vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Alaattin Turantekin, Tülin Turantekin ve Bülent Eslik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Tülin Turantekin ile kardeşi Bülent Eslik için Şehzadeler ilçesi Hatuniye Camisi'nde, Alaattin Turantekin için ise Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kırtık Asri Mezarlığı'na getirilen cenazeler, farklı yerlere defnedildi.

OTOMOBİLDE 3 MEKTUP BULUNDU ?

Öte yandan Alaattin Turantekin'in kayınbiraderi ile eşini vurduktan sonra ilk eşinden olan oğlu Erdem Turantekin'i aradığı, her zaman atış yaptıkları yerde cinayetleri işlediğini söylediği, durumu polise bildirmesi istediği belirtildi. Bunun üzerine Erdem Turantekin'i polisi aradığı, ayrıca otomobilde yapılan incelemede 3 mektubunun bulunduğu, mektuplara ilişkin araştırmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Cinnet: Tartıştığı Eşi ve Kayınbiraderini Öldüren Adam İntihar Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Cinnet: Tartıştığı Eşi ve Kayınbiraderini Öldüren Adam İntihar Etti - Son Dakika
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