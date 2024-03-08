Manisa\'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Optic World İzmir Fuarı Kapılarını Açtı

İzmir Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı - Optic World İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından düzenlenen bir açılış töreniyle başladı. Fuar, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ergün Karaçanak ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in konuşmalarıyla açıldı. Optik ve gözlük sektöründe yerli ve milli markaların oluşturulmasını hedefleyen fuar, optik ürünler, gözlük aksesuarları, oftalmolojik cihazlar ve hizmetler gibi birçok ürün ve hizmeti ziyaretçilere sunuyor. Fuar, 10 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.