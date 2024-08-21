Manisa'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını Sokak Ortasında Dövdü - Son Dakika
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Manisa'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını Sokak Ortasında Dövdü

Manisa\'da Dini Nikahla Birlikte Yaşadığı Kadını Sokak Ortasında Dövdü

Manisa'da Yılmaz Akman, dini nikahla birlikte yaşadığı Sude Naz A.'yı sokak ortasında öldüresiye dövdü. Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Akman'ı polis kurtarırken, o anlar kameraya yansıdı. Akman gözaltına alındı ve tutuklandı. Sude Naz A. ile çocuğunun durumu iyi.

21.08.2024 14:24
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MANİSA'da Yılmaz Akman (37), dini nikahla birlikte yaşadığı Sude Naz A.'yı (19) sokak ortasında öldüresiye dövdü. Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Akman'ı polis kurtarırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 15 Ağustos'ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahla birlikte yaşadığı Sude Naz A.'yı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz A.'yı yere düşürdü. Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, bu kez eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.

ANNE İLE OĞLUNUN DURUMU İYİ

Bir süre sonra çevredeki bir kişi Akman'a müdahale etti. Bu sırada esnaf da bu kişiye destek verip, genç kadını kurtardı. Ardından çevredekiler, Akman'ı dövmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman'ı kurtarırken, o anlar kameraya yansıdı. Yılmaz Akman, gözaltına alındı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sude Naz A. ile çocuğunun durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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