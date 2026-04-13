Şehzadeler'de Doğaseverler, Sülüklügöl-Hamalın Kırı Parkurunda Buluştu - Son Dakika
Şehzadeler'de Doğaseverler, Sülüklügöl-Hamalın Kırı Parkurunda Buluştu

13.04.2026 11:02  Güncelleme: 11:46
Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Dağcılık Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen yürüyüş etkinliği, doğaseverleri Sülüklügöl-Hamalın Kırı parkurunda bir araya getirerek çevre bilinci ve doğa sevgisini artırmayı amaçladı.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediyesi, Manisa Dağcılık Spor Kulübü iş birliğiyle Sülüklügöl-Hamalın Kırı parkurunda düzenlediği yürüyüş etkinliğinde doğaseverleri bir araya getirdi.

Manisa Dağcılık Kulübü Başkanı Fuat Kuloğlu, kulüp yönetimi ve çok sayıda doğa tutkununun katılımıyla Sülüklügöl-Hamalın Kırı parkurunda düzenlenen etkinlikte, doğa sevgisi ve çevre bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekildi. Katılımcılar, hem doğanın sunduğu güzellikleri keşfetme fırsatı buldu hem de çevreye karşı duyarlılık konusunda farkındalık kazandı.

Sülüklügöl'den başlayarak Hamalın Kırı'nda sona eren parkur boyunca gerçekleştirilen yürüyüşte, katılımcılar fiziksel olarak aktif bir gün geçirirken doğayla güçlü bir bağ kurma imkanı yakaladı.

Şehzadeler Belediyesi yetkilileri, doğayla iç içe gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek, vatandaşları açık hava aktivitelerine katılmaya davet etti.

Doğaya saygı, çevreye duyarlılık ve sağlıklı yaşam bilincinin ön planda tutulduğu etkinlik, katılımcıların memnuniyetiyle tamamlandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Şehzadeler'de Doğaseverler, Sülüklügöl-Hamalın Kırı Parkurunda Buluştu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Şehzadeler'de Doğaseverler, Sülüklügöl-Hamalın Kırı Parkurunda Buluştu - Son Dakika
