Manisa'da Düğün Salonunda Kumar Baskını - Son Dakika
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Manisa'da Düğün Salonunda Kumar Baskını

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Yunusemre'de düğün salonunda kumar oynayan 55 kişiye 638 bin lira ceza kesildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düğün salonu ruhsatlı bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 55 kişiye toplam 638 bin 220 lira idari para cezası uygulandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, düğün salonu ruhsatlı iş yerinin kumarhane olarak kullanıldığı belirlendi.

Ekiplerce iş yerine düzenlenen operasyonda 55 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Aramalarda, kumar oynanan bölümde elektrik düğmesiyle açılan duvar görünümlü kapının arkasındaki odada bulunan elektrik panosunun arkasına oluşturulan gizli bölmede 6 bin 973 tombala pulu, 782 tombala kağıdı, 270 tombala topu, 182 büyük pul, 49 yazboz kağıdı, 16 iskambil destesi, elektronik tombala makinesi ile kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 55 kişiye toplam 638 bin 220 lira idari para cezası uyguladı, ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle 10 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Düğün Salonunda Kumar Baskını - Son Dakika

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