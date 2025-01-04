Manisa'da Eğitimde Fırsat Eşitliği: 7 Bin 500 Öğrenci MABEM'de Hazırlanıyor

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM) kurslarında toplamda 7 bin 500 öğrencinin lise ve üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Başkan Ferdi Zeyrek, "Manisa'da yaşayan her bireyin eğitime eşit erişimini sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında eğitim alanındaki desteğini sürdürdü. MABEM kurslarıyla toplamda 7 bin 500 öğrenci lise ve üniversite sınavlarına hazırlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Günaydın Çorbası", kırtasiye destekleri ve çevrim içi eğitimler gibi projeleriyle de öğrencilerin yanında yer almaya devam etti.

2024 yılında, MABEM çatısı altında gerçekleştirilen lise ve üniversite hazırlık kurslarıyla 7 bin 500 öğrenciye ulaşıldı. İl genelinde an itibarıyla 4 bin 900 öğrenci kurslarda eğitim alırken yaz kurslarıyla bin 400 öğrenci eğitimlerden yararlandı. Ayrıca, ücretsiz çevrim içi eğitimler sayesinde bin 200 öğrenciye uzaktan eğitim imkanı sunuldu. Bunun yanı sıra MABEM, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK), Yuvamız Manisa Çocuk Eğitim Merkezleri ve Çocuk Kültür Sanat Merkezleri ile her yaştan Manisalıya eğitim imkanı sunuldu.

"Sadece bugünü değil, yarını da inşa ediyoruz"

Başkan Zeyrek, 2024 yılında eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle hayata geçirilen projelerin Manisa'da büyük bir fark yarattığını vurguladı. Zeyrek, "Gençlerimizin geleceğini şekillendirmesine katkı sağlamak ve onlara daha iyi bir eğitim imkanı sunmak, en büyük önceliğimiz. MABEM ve diğer eğitim projelerimizle sadece bugünü değil, yarını da inşa ediyoruz. MABEM'de 2024'te 7 bin 500 öğrenciyi lise ve üniversiteye hazırladık. Gençlerimizi, çocuklarımızı özgür, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz. Manisa'da yaşayan her bireyin eğitime eşit erişimini sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.