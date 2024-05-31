Manisa\'da Fabrikada Gıda Zehirlenmesi: 24 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Güncel

MANİSA'da, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 4. kısımda kablo üretimi yapılan fabrikadaki 24 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin yemekte tavuk- pilav ve patlıcan yediği belirtildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Manisa OSB 4. kısımda kablo üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada yemek yedikten fenalaşan 24 işçi, fabrikaya çağrılan işçi servisi ile Merkezefendi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan işçilerin, yemekte tavuk- pilav ve patlıcan yediği öğrenildi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.