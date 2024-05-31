Manisa'da Fabrikada Gıda Zehirlenmesi: 24 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Manisa'da Fabrikada Gıda Zehirlenmesi: 24 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan 24 işçi, yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin yemekte tavuk, pilav ve patlıcan tükettikleri belirtildi. İşçilerin sağlık durumu iyi olup, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.05.2024 01:32
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MANİSA'da, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 4. kısımda kablo üretimi yapılan fabrikadaki 24 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilerin yemekte tavuk- pilav ve patlıcan yediği belirtildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Manisa OSB 4. kısımda kablo üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada yemek yedikten fenalaşan 24 işçi, fabrikaya çağrılan işçi servisi ile Merkezefendi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan işçilerin, yemekte tavuk- pilav ve patlıcan yediği öğrenildi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa\'da Fabrikada Gıda Zehirlenmesi: 24 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Manisa'da Fabrikada Gıda Zehirlenmesi: 24 İşçi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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