Manisa\'da Fenerbahçe Euroleague Finali Coşkusu

(MANİSA) - Fenerbahçe'nin Euroleague finalinde Monaco ile oynadığı karşılaşma için Manisa'da iki ayrı noktada dev ekran kuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de ailesiyle birlikte Kent Park'ta maçı izledi, coşkuya ortak oldu.

Manisalılar, Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague finalindeki mücadelesini izlemek için Cumhuriyet Meydanı'nda ve Kent Park'ta bir araya geldi.

Başkan Zeyrek de ailesiyle birlikte Kent Park'a gelerek maçı vatandaşlarla birlikte izledi. Sandalyesini alana getirip halkın arasına oturan Ferdi Zeyrek, Nurcan Zeyrek ve çocukları, tezahüratlara katıldı ve maçın heyecanını paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın mobil ikram aracıyla da vatandaşlara su, çay ve kahve ikramında bulunuldu.

Fenerbahçe'nin bulduğu sayılarda taraftarlarla birlikte sevinen Zeyrek, karşılaşma sonunda ise şampiyonluk heyecanını Fenerbahçelilerle birlikte yaşayarak, "EuroLeague Şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu ve takımını yalnız bırakmayan Fenerbahçe camiasını yürekten kutluyorum" dedi.