Manisa\'da Ferdi Zeyrek\'e Son Veda

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in defnedildiği Çatal Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığı, bugün ziyaretçi akınına uğradı. Manisa'nın farklı noktalarından gelen yurttaşlar dualar edip gözyaşı dökerken, Zeyrek'e dair anılarını da paylaştı. Vatandaşlar, "Onun gibisi bir daha gelmez" diyerek duygularını dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran gecesi evindeki havuzda meydana gelen arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Zeyrek, dün Cumhuriyet Meydanı'nda onbinlerin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Şehzadeler ilçesindeki Çatal Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazenin ardından Zeyrek'in kabri, ziyaretçi akınına uğradı. Manisalılar ve çevre ilçelerden gelen yurttaşlar, kabrin başında dua etti, gözyaşı döktü ve Zeyrek'e dair duygularını paylaştı.

"İnsanı seven bir insandı"

Sarıgöl ilçesinden gelen Nebi Gümüşlü, şunları söyledi:

"Olayı ilk duyduğumuzda yaşadığımız üzüntümüzü anlatamayız. O verdiği sıcaklık, yakınlık, onun sevgisi bizi buraya getirdi. Onu kaybetmenin üzüntüsü çok büyük. Ferdi Başkan hepimizin sorunlarımızda, problemlerimizde yakınımızdaydı. Çok üzgünüz, insanı seven bir insandı. İnsan seven insandan zarar gelmez, topluma faydalı olur. Zaten topluma faydalı olan insanları ya mezara gönderiyorlar ya içeri gönderiyorlar."

"Manisa için büyük kayıp"

Fahrettin Özavcı adlı vatandaş ise şunları ifade etti:

"Sayın Başkanımızın mekanı cennet olsun, kabri nur olsun. Manisa için büyük kayıp. Üzüntümüzü paylaşalım hep beraber. Üzülüyoruz. Allah'ım, mekanı cennet olsun. Ben 75 yaşındayım. Böyle izdiham, böyle kalabalık cenaze görmedim."

"Onun gibisi hiçbir yerde asla çıkmaz"

Aynur Kanık ise şu ifadeleri kullandı:

"Belediye başkanımız çok iyi birisiydi. Onun gibisi hiçbir yerde asla çıkmaz. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Yattığı yer nur olsun, kabri cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisi çok iyi bir insandı. Çok da seviyorduk."

"Biz günlerdir ağlıyoruz"

Soma ilçesinden eşi ve çocuğuyla gelen Kezban Şen, bir anısını anlatarak duygularını şöyle dile getirdi:

"O hep geliyordu. Bu sefer biz böyle geldik. Keşke böyle gelmeseydik. Çok üzgünüz. Cenaze evimizden çıktı. Biz günlerdir ağlıyoruz. Soma'da bir açılışa gelmişti, fotoğraf çekilmiştik. İnşallah, hep nice yaşlarını görelim ve bir sürü anımız fotoğrafımız olsun dedi. Ama tek fotoğrafla kaldık."

"Huzurumuz kaçtı"

Havva Arık adlı vatandaş ise Zeyrek'le yüz yüze görüşmediği halde duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirdi:

"Başkanımızı ziyaret için geldik. Çok üzüldük. Şok olduk. Ben kendisiyle yüz yüze hiç görüşmedim ama çok iyi bir insan olduğunu dün bugün daha iyi anladım. Duyduk, gördük. Keşke böyle olmasaydı. Daha mutlu yaşasaydık. Daha güzel günler gelecekti. Manisa daha gelişecekti, daha huzurlu yaşıyorduk. Huzurumuz kaçtı diyebilirim. Elektrik çarptığını duydum. Çok çok üzüldüm. Üç akşam sabah iki buçuk üçlere kadar uyumadım. Televizyon seyrettim. Hastane bahçesinde vatandaşlarımız ağladı. Biz evde ağladık. Hala ağlıyoruz. Nasıl unutacağız bilmiyorum. Keşke böyle olmasaydı. Çok çok üzüldük. Çok da seviyorduk. Bugün daha ne kadar iyi bir insan olduğunu, ne kadar çok sevildiğini daha iyi anladım. Kendisiyle yüz yüze gelip buradan yüz yüze görüşmediğim için o kadar şimdiye kadar hiç pişman olmamıştım. 68 yaşındayım. Şimdi çok çok pişman oldum. Gelip yüz yüze görüşmediğim için, konuşmadığım için."

"Çok üzgünüz, içimiz yanıyor"

Ahmetli ilçesinden gelen Servet Özdil de duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çok üzgünüz, içimiz yanıyor. Çok iyi bir insandı. Allah'ım öbür dünyasını iyi yapsın. Çok üzgünüz. Çok iyi bir insandı. Bir şey oldu mu her zaman yanımızdaydı. Gel dediğimiz zaman geliyordu. Her dediğimizi yapmaya çalışıyordu. Daha çok az oldu başkanı olalı. Ama her şeyi yapacağım diye çalışıyordu. Çok iyi bir insandı. Allah'ım cennet yapsın mekanını."

"İyiler fazla yaşamıyor bu dünyada"

Eşi ve iki aylık bebeğiyle kabri ziyaret eden Berkay Şendal ise "Duygularımızı anlatamıyoruz. Ferdi başkanın insanlara karşı sıcak davranışı, bir yaklaşımı vardı. Zaten birçok birden başlayan şeyleri direkt bitirmesi ya da tekrardan yeni projeler başlatması gayet güzel, başarılı bir insandı. Devam etseydi çok daha yükselebileceğini, ülkemizin başına gelebileceği sayılı insanlardan bir tanesi olabileceğini düşünüyorum. Ama olmadı. İyiler fazla yaşamıyor bu dünyada" dedi.