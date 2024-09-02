Manisa'da Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni düzenlendi

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Manisa Yörük Türkmen Derneği iş birliğinde Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni düzenlendi. Bu yıl 6'ncı kez düzenlenen şölene destek vermekten mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Kültürümüzü yarınlara taşıyacak olan her türlü etkinlikte yer alacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Yörük Türkmen Derneği iş birliğinde 6'ncı Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Şölene Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Vali Yardımcısı Aydın Memük, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, parti örgütleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile yurttaşlar katıldı. Mahalle sakinleri ve Manisa Yörük Türkmen Derneği üyeleri tarafından karşılanan Başkan Ferdi Zeyrek, yurttaşlarla birlikte harmandalı oynadı. Ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

"Kültürümüzü yarınlarla birleştirmemizin en önemli noktası bu şölenlerdir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Arif Başkan, yönetimiyle birlikte ziyaretimize geldi. 6'ncısını düzenleyecekleri etkinlik için destek istedi. Yerel yönetimlerin bu tür etkinlikler için var olduğunu söyledim. Kültürümüzü yarınlara taşımamız, kültürümüzü unutturmamız ve yarınlarla birleştirmemizin en önemli noktası işte bu şölenlerdir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu şölene vesile olduğum için gerçekten çok mutluyum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra kültürümüzü yarınlara taşıyacak olan her türlü etkinlikte yer alacağız. Arif Başkan ve yönetimine hepimizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Yarınlarımıza, çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız kültür emanetlerini bugün burada yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük de 6'ncı Geleneksel Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni'nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Destek olmaya devam edeceğiz"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, " 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür' diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu cümlesiyle kültürün önemine büyük bir dikkat çekmiştir. Yörüklerimiz bin yıllık mirasımızı yaşatmışlar ve yaşatmaya da çabalamaktadırlar. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu mirası yaşatmak için var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"En önemli görevlerimizden bir tanesi kültürel faaliyetlere destek vermek"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Yerel yöneticilerin en önemli görevlerinden bir tanesinin bu tür etkinliklere, kültürel faaliyetlere destek vermek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu, "Şölenimizin yapılması için karar aldığımızda Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e konuyu ilettik. Bu kültürün tanıtılması için maddi ve manevi olarak yanınızdayız diyen Ferdi Başkan'ımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şölen, halk oyunları gösterileri ve konserler ile devam etti.