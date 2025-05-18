Manisa'da Gençlik Festivali Coşkusu Başlıyor

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, 24 Mayıs'a kadar sürecek "Gençlik Festivali" ile kutlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Kent Parkı ve Tarık Almış ile Tevfik Lav spor tesislerinde; atletizm, basketbol, cimnastik, güreş, hentbol, judo, karate, tenis ve voleybol branşlarında genç sporcuların katıldığı etkinlikler düzenlenecek.

19 Mayıs Pazartesi günü, Atatürk Olimpiyat Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da atletizm, Tarık Almış Spor Salonu'nda 15.00 ile 18.00 saatleri arasında basketbol, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında voleybol, Tevfik Lav Spor Tesisi'nde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında tenis, Atatürk Kent Parkı'nda 14.00 ile 18.00 saatleri arasında hentbol ve voleybol, 14.00 ile 15.00 saatleri arasında karate, 15.00 ile 16.00 saatleri arasında judo, 16.00 ile 17.00 saatleri arasında güreş, 17.00 ile 18.00 saatleri arasında ise cimnastik etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Başkan Zeyrek, gençlerle Sümerpark'ta buluşacak

Festival kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de 21 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da gençlerle buluşacak. Sümerpark'ta düzenlenecek buluşmada, Başkan Zeyrek, gençlerle bir araya gelerek onların görüşlerini dinleyecek, önerilerini not edecek ve geleceğe ilişkin umutlarını paylaşacak.

Atatürk Kent Parkı'nda 22 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak " Gençlik Haftası'na Özel Spor ve Dans Gösterisi" ise Hüseyin Ayaz ve Hasan Kılınçer'in sahne performanslarıyla coşkulu anlara sahne olacak. Festival, 24 Mayıs Cumartesi günü Ortaköy Güreş Alanı'nda 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Çadırını al gel" temalı Gençlik Kampı ile sona erecek.