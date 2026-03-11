Manisa'da Ortak Akıl Buluşması... Başkan Dutlulu, İftar Sofrasında Paydaşlarla Bir Araya Geldi

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve basın mensuplarıyla iftar programında buluştu. Kentin tüm dinamiklerinin aynı sofrada yer aldığı programda konuşan Dutlulu, "Tek amacımız, 17 ilçesiyle Manisa'ya siyasi ayrım gözetmeden eşit ve adil hizmet etmektir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının birleştirici ruhunu kentin karar vericileri ve kamuoyu temsilcileriyle paylaştı. İftar programına; CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Manisa Kent Konseyi yönetimi ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"100 bini aşkın hemşehrimizle bir araya geldik"

İftar öncesinde konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Besim Dutlulu, ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma dönemi olduğunu vurguladı. Sosyal belediyecilik çalışmalarına değinen Dutlulu, "Toplumsal huzurun arttığı bir dönemdeyiz. Bizler de iftar sofralarımızda şu ana kadar 100 bini aşkın hemşehrimizle bir araya geldik. Gıda desteği çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu mübarek ayın dünyada barış ve huzura vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

İmar ve su altyapısı için Ankara mesaisi

Manisa'nın geleceği için ortak hareket etme kültürünün önemine dikkat çeken Başkan Dutlulu, kentin öncelikli projeleri için Ankara'da temaslarda bulunacaklarını açıkladı. Dutlulu, şöyle devam etti:

"Bugün soframızda farklı siyasi partilerden temsilcilerle bir arada olmak bizi mutlu ediyor. Şehrimiz için siyasi görüşleri bir kenara bırakıp ortak hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde Ankara'da milletvekillerimizle bir araya gelerek Manisa'nın ihtiyaçlarını aktaracağız. Özellikle imar ve su altyapısı konusundaki projelerimiz için destek isteyeceğiz. Amacımız 17 ilçemizin tamamına hakkaniyetli hizmet sunmaktır."

Kent Konseyi'nden teşekkür

Programda söz alan Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, kentin tüm paydaşlarını bir araya getiren ev sahipliği için Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini iletti. Program, tasavvuf musikisi eşliğinde edilen dualarla sona erdi.