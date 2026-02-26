Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası, Gördes'te Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası, Gördes'te Kuruldu

26.02.2026 15:05  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında birlik ve beraberlik temasını ön plana çıkararak Gördes'te iftar programı düzenledi. Başkan Besim Dutlulu, vatandaşlarla bir araya gelerek dayanışma ve kardeşlik mesajları verdi.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde düzenlediği iftar programları, Gördes'te devam etti. Gördes Pazaryeri'nde kurulan sofrada vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bereketin ve kardeşliğin her mahallemizde hissedildiği bir Manisa için çalışıyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının ruhuna uygun birlik, beraberlik ve dayanışma sofralarını Gördes'e taşıdı. Gördes Pazaryeri'ni dolduran yüzlerce vatandaş, ezan sesini hep birlikte bekleyerek ramazanın manevi iklimini paylaştı. İftar saati öncesi masaları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaşan ve sohbet eden Dutlulu, Gördeslilerin ramazan sevincine ortak oldu.

İftar programına Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, CHP Gördes İlçe Başkanı Gökhan Koyunlu, genel sekreter yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Orucunu vatandaşlarla birlikte açan Dutlulu, program sonrası yaptığı açıklamada dayanışma vurgusu yaptı. Manisa'nın her noktasında vatandaşla iç içe olmaya gayret ettiklerini belirten Dutlulu, "Ramazanın bereketini, dayanışmasını ve kardeşlik ruhunu tüm Manisa'da olduğu gibi bugün de Gördesli hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Bizim en büyük önceliğimiz, bu birlik ve beraberlik tablosunu kalıcı kılmak. Bereketin ve kardeşliğin her mahallemizde hissedildiği bir Manisa için çalışıyoruz. Her mahallemizde, her soframızda bu bereketi hissettirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandıç

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca şehrin farklı noktalarında iftar sofraları kurmaya ve kültürel etkinliklerle bayram coşkusunu yaşatmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Besim Dutlulu, Gördes, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası, Gördes'te Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67’ye yükseltti Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
İstanbul’a giden uçakta powerbank paniği İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği
Maltepe’de 4 katlı binada yangın Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Maltepe'de 4 katlı binada yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 16:24:31. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası, Gördes'te Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.