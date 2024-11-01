Manisa'da İlan ve Reklam Vergisi İkinci Taksit Ödemeleri İçin Son Tarih Açıklandı

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlan ve Reklam Vergisi ikinci taksit ödemeleri için son tarihin 2 Aralık 2024 olduğu hatırlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İlan ve Reklam Vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günün 2 Aralık olduğunu belirtti. 2024 yılı İlan ve Reklam Vergisi ikinci taksit ödemeleriyle ilgili yapılan açıklama, şöyle:

"İlan ve Reklam Vergisi ikinci taksitlerinin ödemesi, Büyükşehir Belediyemizin web sitesi 'www.manisa.bel.tr' adresinde bulunan e-belediye linkinden, tüm banka kredi kartları ile güvenli bir şekilde online olarak gerçekleştirebilecek. Ayrıca, isteyen yurttaşlarımız/mükelleflerimiz Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası ile MASKİ Yarhasanlar Ek Hizmet Binası'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi veznelerimize ve tüm ilçelerimizde bulunan Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine ait hizmet binalarındaki veznelerimize ödeme yapabilecek. 2024 yılı ikinci taksit İlan ve Reklam Vergisi borcu için son ödeme tarihi 2 Aralık 2024'tür."