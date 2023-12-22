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Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonunda 13 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonunda 13 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Manisa'da gerçekleştirilen kaçak tütün ve tütün mamulleri operasyonunda yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonda toplamda 61 iş yeri denetlendi ve 15 işletmeye adli, 1 iş yerine ise idari işlem uygulandı. Operasyonda ele geçirilen kaçak tütün ve tütün mamulleri arasında 222 bin 180 makaron, 170 bin 383 kaçak sigara, 331 kilogram bandrolsüz tütün, 554 paket nargile tütünü, 9 elektronik sigara, 45 bin sigara sarma kağıdı ve elektronik sigara sarma makinesi bulunuyor. Yakalanan 13 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Manisa\'da Kaçak Tütün Operasyonunda 13 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı
22.12.2023 - 11:48,  Güncelleme: 11:49
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Manisa'da kaçak tütün ve tütün mamulleri operasyonunda yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda il genelinde toplam 61 iş yeri denetlendi, 15 işletmeye adli, 1 iş yerine ise idari işlem uygulandı.

Operasyonda 222 bin 180 makaron, 170 bin 383 kaçak sigara, 331 kilogram bandrolsüz tütün, 554 paket nargile tütünü, 9 elektronik sigara, 45 bin sigara sarma kağıdı ve elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 13 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Manisa'da Kaçak Tütün Operasyonunda 13 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı - Son Dakika
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