Manisa\'da Kadınlar \'Adım Adım Kula\' Projesi ile Tarihi Keşfetti

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Adım Adım Manisa" projesinin ardından "Adım Adım Kula" projesini de hayata geçirdi. Proje kapsamında Manisa merkezde yaşayan 58 kadın Kula ilçesini gezdi.

"Adım Adım Kula" projesi çerçevesinde Manisa merkezden 58 kadın, Kula ilçesini gezme fırsatı buldu. Kula'daki Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbeleri, 3 bin yıllık jeolojik kalıntılar, Peri Bacaları, camiler ve tarihi evler gibi önemli yerleri ziyaret etti. Kula'nın derin tarihine yolculuk yapan kadınlar, rehber Ali Karataş eşliğinde ilçenin kültürel mirası hakkında bilgi aldı.

Gezi sırasında kadınlar, Kula'nın güzelliklerini cep telefonlarıyla fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi. Tarihi Carullah Bin Süleyman Camii ve Kurşunlu Camii'nde ibadetlerini yapma imkanı da buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kültür turizmine kazandırılan Tarihi Beyler Evi'ni de ziyaret eden kadınlar, tarihi Kula evlerinin arasında duygusal anlar yaşadı.

Gezinin sonunda kadınlar hatıra fotoğrafları çekerek anılarını ölümsüzleştirdi. Akşam saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüslerle Manisa'ya dönen kadınlar, geziden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Geziye katılanlardan Özgür Şen, "Bu gezi sadece bir geziden ibaret değil. Başkanımız, kent lokantası ve şarküteri bölümü gibi vatandaşlar için çok güzel çalışmalar da yaptı. Biz gerçekten çok memnun kaldık. Gezi ve sunulan imkanlar harika. Havalar da çok güzel, her şey mükemmel" dedi.

Bir diğer katılımcı Mualla Sümer ise "Böyle bir geziye ilk kez katılıyorum. Keşke daha önce bu tür gezileri bilseydik ve katılsaydık. Şu ana kadar her şey çok güzel, çok memnunuz. Manisa'nın bazı ilçelerine kendi başımıza da gitmiştik ama Büyükşehir Belediyesi'nin bu projelerine ilk kez katıldık. Başkanımız gerçekten harika, her zaman yanındayız" diye konuştu.