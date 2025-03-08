Manisa'da Kadınlar Gece Yürüyüşü ile Eşitlik Talepleri Yükseldi - Son Dakika
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Manisa'da Kadınlar Gece Yürüyüşü ile Eşitlik Talepleri Yükseldi

Manisa'da yüzlerce kadın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen 'Kadınlar Gece Yürüyüşü'nde bir araya geldi. Kadınlar, eşitlik ve özgürlük taleplerini haykırarak çeşitli sloganlar attı.

08.03.2025 23:37  Güncelleme: 00:38
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(MANİSA) – Manisa'da yüzlerce kadın Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği "Kadınlar Gece Yürüyüşü"nde bir araya geldi. Yürüyüşte, yüzlerce kadın tek bir ağızdan "Hak, hukuk, adalet", "Sokakları da meydanları da terk etmiyoruz" sloganlarıyla 'eşitlik ve özgürlük' talebini dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Kadınlar Gece Yürüyüşü" düzenledi.

Yürüyüşe, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve yüzlerce kadın katıldı.

Kültür Sitesi Lale Salonu'ndan başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Kadınlar, "Kadın, yaşam, özgürlük", "Hak, hukuk, adalet", "Sokakları da meydanları da terk etmiyoruz" ve "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" sloganlarıyla toplumsal cinsiyet eşitliği taleplerini dile getirdiler.

Kaya: "Kadın varsa hayat vardır, kadın varsa yaşam vardır"

Yürüyüşte günün anlamına ilişkin konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, şunları söyledi:

"Kadını yok sayıp sadece aile yılı ilan eden AKP iktidarına inat bugün Manisa'dan Sayın Genel Başkanımızın memleketinden bütün kadınlar hep beraber buradan ses yükseltiyoruz. Bu kadar kadın cinayetlerine, çocuk katliamlarına rağmen sadece aile yılı değil… Aile yılında sadece bir defalığına bez parası veren, indirimli uçak bileti veren, indirimli sinema bileti veren ama kadın cinayetlerini yok sayan bu zihniyetle mücadelemizin yürüyüşü bu. Kadın varsa hayat vardır, kadın varsa yaşam vardır. İstanbul Sözleşmesi yaşatır."

Özalper: "Kadın dayanışması yaşatır"

CHP Manisa İl Başkanı Özalper, "Kadın dayanışması yaşatır. Yaşasın kadılar, yaşasın emek, yaşasın kadın emekçi mücadelemiz" dedi.

Özel: "Yaşasın kadın dayanışması"

CHP Genel Başkanı Özel'in eşi Didem Özel, "Bu uğurda can veren yoldaşlarımız saygı ve minnetle anıyoruz. Yaşasın kadın dayanışması" ifadelerini kullandı.

Durbay: "Bizim mücadelemiz; özgürlük, eşitlik, adalet için"

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay, 'kadın özgürlüğü' mesajı vererek şöyle konuştu:

"8 Mart Dünya emekçi Kadınlar Günü'nde tekrar büyük bir kalabalıkla kadınlarla meydanlardayız. Bu meydanlar bizim ve hep birlikte herkese bunu kabul ettiriyoruz. Daha da fazla olacağız. Seneye de bugün meydanlarda olacağız. Bizim mücadelemiz; özgürlük, eşitlik, adalet için. Yılmadan bu mücadelede dayanışmayla yürüyoruz. Yaşasın kadın dayanışması. Yaşasın 8 Mart."

Zeyrek: "Kadınlara barikat kuracaklarına canileri engellesinler"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, İstanbul'da yürümek isteyen kadınlara yönelik polis müdahalesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da kadınlara barikat kuran AKP iktidarına inat Manisa'dan bütün kadınlar, binler, yüzbinler yürüyüşe geçti. Kadınlara barikat kuracaklarına canileri engellesinler. Canileri cezalandırsınlar. Ön kapıdan tutup arka kapıdan bırakmasınlar"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Kadınlar Gece Yürüyüşü ile Eşitlik Talepleri Yükseldi - Son Dakika

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