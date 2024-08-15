Manisa'da Kaldırım İşgali Denetimi: 48 Motosiklete Cezai İşlem Uygulandı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaya kaldırımlarının işgalini önlemek için denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde kaldırımlara park etmiş 48 motosiklete cezai işlem uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Zabıta ekipleri, trafik polisleri ile birlikte denetim yaptı. Kaldırımların işgaline yönelik yapılan denetim, İbrahim Gökçen Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapıldı. Keyfi olarak kaldırımlara motosikletlerini park eden ve vatandaşların geçişlerine engel olan 48 motosiklete ceza yazıldı, 4 motosiklet de trafikten men edildi. Sürücülerin araçlarını motosikletler için belirlenen park alanlarına bırakmaları yönünde çağrıda bulunuldu. Trafik zabıta ekipleri, denetimlerin süreceğini bildirdi.