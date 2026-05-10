Manisa'da "Türküler ile Anadolu" Konser Serisi, Karadeniz Ezgileriyle Devam Etti

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Türküler ile Anadolu" konser serisi, Karadeniz ezgileriyle devam etti. Sevilen sanatçı Niyazi Koyuncu'nun sahne aldığı gecede Manisalılar, duygusal türkülerle hüzünlenirken; hareketli ritimler eşliğinde horon vurarak coşkuya ortak oldu.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında daha önce Doğu Anadolu ve İç Anadolu temalı programlara ev sahipliği yapan "Türküler ile Anadolu" serisi, bu kez Karadeniz Bölgesi'nin ezgilerini sahneye taşıdı. Karadeniz'in hırçın dalgalarını, dağlarının sessizliğini ve tulumun dokunaklı sesini izleyiciyle buluşturan konserde, zaman zaman duygusal anlar yaşanırken zaman zaman da coşku doruğa çıktı.

Geceye Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Ulaş Aydın'ın yanı sıra Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturhan, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Ziya Çiçek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"MANİSA'YA İLK GELİŞİMDİ, UMARIM SON OLMAZ"

Performansıyla büyük beğeni toplayan Koyuncu, "Bizleri sizlerle buluşturan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli bir akşamdı. Manisa'ya ilk gelişimdi, umarım son olmaz. Çok keyifli bir gece yaşadık" diye konuştu.

Konser sonunda sanatçıya çiçek ve hediye takdim eden Temiz ise "Müthiş bir geceydi, hayranlık uyandıran bir performansı hep birlikte izledik. Besim Başkanımız ve şahsım adına sanatçımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.