Manisa'da Kayıp Hamza Altınay Uçurumda Ölü Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da Kayıp Hamza Altınay Uçurumda Ölü Bulundu

Manisa\'da Kayıp Hamza Altınay Uçurumda Ölü Bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 2 gün boyunca aranan 43 yaşındaki Hamza Altınay, 200 metrelik bir uçurumda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Altınay'ın düşerek öldüğü değerlendirilmekte.

05.12.2024 18:00  Güncelleme: 18:02
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 gündür kayıp olarak aranan Hamza Altınay (43), 200 metrelik uçurumda ölü bulundu. Altınay'ın uçurumdan düştüğünün değerlendirildiği bildirildi.

Salihli'de beton direk üreten bir tesiste yönetici olan, evli ve 3 çocuk babası Hamza Altınay, 4 Aralık akşamı Mersindere Mahallesi'ndeki evine dönmedi. Kendisine ulaşamayan ve telefonlarına da cevap alamayan eşi Ferda Altınay (35) durumu jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınay'ın bulunması için çalışma başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına Manisa Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı ekipleri de destek verdi. Aramalarda JAK Timi'ne ait iz takip köpeği de kullanıldı. JAK Timi, bugün saat 13.00 sıralarında, Çaypınar Mahallesi Yaryol mevkisindeki 200 metrelik uçurumda Altınay'ın cansız bedenini buldu. Hamza Altınay'ın uçurumdan düşerek öldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manisa'da Kayıp Hamza Altınay Uçurumda Ölü Bulundu - Son Dakika

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