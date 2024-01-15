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Manisa'da kuyumcu soygunu girişimi: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da kuyumcu soygunu girişimi: 5 kişi tutuklandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kuyumcu dükkanını soyma girişiminde bulunan 5 kişi tutuklandı. Şüpheliler, ellerindeki kesici aletlerle dükkanın kepengini açmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayı fark eden polis memuru, ekipleri yönlendirerek şüphelileri kıskıvrak yakalattı. Şüphelilerin kullandığı araçta ise kesici aletler, levye ve muşta ele geçirildi. İşyeri sahibi ve Demirci Kaymakamı, polis ekiplerine teşekkür etti.

Manisa\'da kuyumcu soygunu girişimi: 5 kişi tutuklandı
15.01.2024 - 21:31,
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Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kuyumcu dükkanını soyma girişiminde bulunan 5 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kuyumcu dükkanına 05.00'te gelen 5 şüpheli ellerindeki kesici aletlerle dükkanın kepengini açmaya çalıştı.

Kent Bilgi Sistemini takip eden polis memurunun fark etmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kuyumcunun önünde 2 şüpheliyi yakalayan polisler olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi de Tepe Tarla mevkisinde gözaltına aldı.

Ekipler şüphelilerin kullandığı plakası siyah bantlarla kapatılan kiralık otomobilin içinde kesici aletler, levye ve muşta ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Alper A. (21), Uğur K. (19), Ozan G. (18), Ferdi K. (19) ve Metin K. (25) nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İşyeri sahibi Şevket Küçükkaraca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu kötü niyetli 5 kişi polis ekiplerimiz sayesinde kepengi dahi açamadan yakalandı. Bu kadarına şükür. Polislerimize çok teşekkür ediyorum "dedi.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya da hırsızlık girişimini önleyerek hırsızları yakalayan polisleri teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Kaynak: AA
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Demirci, Manisa, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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