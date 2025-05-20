Manisa'da Lise Öğrencilerine Ücretsiz İnternet Projesi: Liselim

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, öğrencilere yönelik yeni sosyal projesi "Liselim"i tanıttı. Zeyrek, hayata geçirdikleri proje kapsamında okul çevresindeki belirli noktalarda lise öğrencileri için ücretsiz ve sınırsız internet erişimi sağlayacaklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin dijitalleşme ve gençlere destek politikası doğrultusunda hayata geçirdiği "Liselim", ManisaNet altyapısıyla kent merkezindeki okullarda hizmet verecek. Öğrenciler, ders aralarında ve boş zamanlarında hızlı internetle bilgiye kolayca ulaşabilecek.

Manisa Lisesi yakınında öğrencilerle bir araya gelen Başkan Zeyrek, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Eğitimde fırsat eşitliği bizim için sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir sorumluluk. Hiçbir öğrencimiz bilgiye erişimde geri kalmasın diye hayata geçirdiğimiz bu projeyle lise öğrencilerimize ücretsiz internet hizmeti sunmaya başlıyoruz. Eğitim yolculuklarında öğrencilerimize katkı sağlamak amacıyla ManisaNET kapsamında lise öğrencilerine özel olarak geliştirdiğimiz tamamen ücretsiz internet hizmeti Liselim Projesi'ni hayata geçirdik. Bu hizmet kapsamında ilk etapta Manisa merkezde Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde öğrenim gören lise öğrencilerimiz, okullarının çevresindeki belirli alanlarda sunulan ücretsiz ve sınırsız internet hizmetinden faydalanabilecek. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu hizmet, tüm ilçelerimizi kapsayacak."

Nasıl kullanılacak

Öğrencilerin, Liselim projesinde internetten faydalanabilmeleri için oluşturulan özel alanlarda telefonun ayarlar bölümünden Wi-Fi'ı açarak, ağlar kısmında yer alan "ManisaNet-liselim" kısmına bağlanması, karşılarına gelen anket sorularını cevapladıktan sonra kimlik bilgilerini girip kullanım şartlarını kabul ederek "İnternete Bağlan" butonuna tıklamaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden SMS ile gelen şifreyi doğrulamaları gerekecek. Öğrenciler, doğrulama işlemi başarılı olduğunda güvenli ve sınırsız internet erişimi sağlanıp internete bağlanabilecek.