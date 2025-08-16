Manisa'da Lise Öğrencisi Bıçaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manisa'da Lise Öğrencisi Bıçaklandı

Manisa\'da Lise Öğrencisi Bıçaklandı
16.08.2025 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatice Fırtına, hırsızlık amacıyla eve giren kuzeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, lise öğrencisi Hatice Fırtına (16), dün evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Yapılan soruşturmada genç kızı, hırsızlık amacıyla eve giren babasının kuzeni Fatih F. (36) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 279 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İş çıkışı eve gelen Selçuk Fırtına, kızı Hatice Fırtına'yı yerde kanlar içinde buldu. Babanın ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, lise öğrencisi genç kızın birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Hatice Fırtına'nın cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yaptıkları inceleme ve toplanan deliler kapsamında şüphelinin, baba Selçuk Fırtına'nın kuzeni Fatih F. olduğunu belirledi. Bölgedeki yaklaşık 80 kameradan 300 saatlik görüntüyü inceleyen polis, şüpheli Fatih F.'yi üzerinde suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

'HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ EVDE GENÇ KIZLA KARŞILAŞINCA BIÇAKLA SALDIRMIŞ'

Şüpheli Fatih F.'nin polisteki ifadesinde, eve hırsızlık için girdiğini ancak Hatice Fırtına ile karşılaşınca paniğe kapılıp, genç kızı bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının polisteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Fırtına, Salihli, Manisa, Güncel, Fatih, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Lise Öğrencisi Bıçaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar Okan Buruk açıkladı: Takımdan ayrılıyorlar
İsrail polisinden gözaltında çıplak arama skandalı İsrail polisinden gözaltında çıplak arama skandalı
İşte Putin ile Trump’ın konuşacağı oda Duvardaki yazı dikkat çekti İşte Putin ile Trump'ın konuşacağı oda! Duvardaki yazı dikkat çekti
Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı Ali Koç transfer görüşmesi yapılan bölgeleri tek tek açıkladı
Cezayir’de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü Cezayir'de yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu: 18 ölü
Alaska’da tarihi görüntüler Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
Ali Koç’a meşaleli karşılama Söylenen o beste dikkat çekti Ali Koç'a meşaleli karşılama! Söylenen o beste dikkat çekti

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 20:19:49. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa'da Lise Öğrencisi Bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.