Meral Babacan cinayetinde 11 yıl sonra tutuklama: Ayna çerçevesi aracı ele verdi - Son Dakika
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Meral Babacan cinayetinde 11 yıl sonra tutuklama: Ayna çerçevesi aracı ele verdi

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Akhisar-Manisa Karayolu'nda 6 Temmuz 2015'te cesedi bulunan Meral Babacan'ın faili meçhul dosyası jandarmanın yeniden incelemesiyle çözüldü. Olay yerinde bulunan plastik parçanın belirli bir araca ait yan ayna çerçevesi olduğu anlaşıldı, uyumlu araç o saatte bölgede görüntülendi. Olay günü aracı kullanan R.Ç. yakalanıp tutuklandı.

Manisa'da 2015 yılında işlenen Meral Babacan cinayeti aydınlatıldı. Yeniden incelemeye alınan dosya kapsamında olay yerinde bulunan otomobil yan ayna çerçevesine uyumlu bir araç Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarında tespit edildi ve aracı olay günü kullanan kişi tutuklandı.

FAİLİ BULUNAMAYAN DOSYA YENİDEN AÇILDI

İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, 6 Temmuz 2015'te Akhisar-Manisa Karayolu üzerinde Meral Babacan'ın cesedinin bulunmasının ardından başlatılan ve faili tespit edilemeyen dosya, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yeniden incelemeye alındı.

OLAY YERİNDEKİ PLASTİK PARÇA İPUCU OLDU

Çalışmalar kapsamında olay yerinde bulunan plastik parçanın belirli bir marka ve model araca ait yan ayna çerçevesi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine olay gününe ait KGYS kayıtları, zaman ve mesafe ölçümleriyle yeniden incelendi.

İncelemelerde, olay yerinde bulunan ayna çerçevesiyle uyumlu bir aracın olay saatinde bölgede olduğu belirlendi.

ARACIN AYNASI DEĞİŞTİRİLMİŞ

Aracın 2017 yılında Şanlıurfa'da başka bir kişiye satıldığı tespit edildi. Mevcut sahibiyle yapılan görüşmede, aracın yan aynasının geçmişte değiştirildiği doğrulandı.

Olay tarihinde aracı kullandığı belirlenen R.Ç, JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: ANKA
Güvenlik3. SayfaCinayetPlastikAkhisarGüncelManisaJASATSuçSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    tamam da bunlar niye zamanda yapılmadı 0 0 Yanıtla
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