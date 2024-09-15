Manisa'da Mevlit Kandili'nde İrmik Helvası İkramı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili'nde kent merkezinde vatandaşlara irmik helvası dağıttı. Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde ikram edilen irmik helvaları kısa sürede tükendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili'nde helva ikramında bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Şehzadeler ilçesinde Hatuniye Cami, Sultan Cami ve Alaybey Cami'nde, Yunusemre ilçesinde ise Saruhanbey Cami, Şekerci Hüseyin Dede Cami ve Şeyh Fenari Camii'nde irmik helvası ikram edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kandil helvası ikramı, cami cemaatleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Dağıtımı yapılan ikramlar kısa sürede tükendi.