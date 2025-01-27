Manisa'da Miraç Kandili'nde İkram Geleneği - Son Dakika
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Manisa'da Miraç Kandili'nde İkram Geleneği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla şehirde çeşitli noktalarda vatandaşlara irmik helvası ikram etti. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu etkinlikle manevi atmosferin paylaşılmasını ve birlik duygularının güçlenmesini hedeflediklerini belirtti.

27.01.2025 11:06  Güncelleme: 12:35
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Hatuniye Camii başta olmak üzere şehrin çeşitli noktalarda vatandaşlara irmik helvası ikram etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili'nde, kentin farklı noktalarında Manisalılara irmik helvası ikramında bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, yatsı namazı çıkışında, Şehzadeler ilçesinde Hatuniye ve Kısık Camii'nde, Yunusemre ilçesinde ise Saruhan Bey ve  Uncubozköy Camii'nde ikram etkinliği düzenledi. Bu geleneği yaşattığı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Manisalılar, bu ikramın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek geceye ayrı bir güzellik kattığını belirtti.

"Vatandaşlarımızın bu etkinliğe gösterdiği ilgi bizleri memnun etti"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen ikram etkinliğiyle ilgili olarak, "Miraç Kandili, manevi değerlerimizi hatırlamamıza vesile olan, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendiren müstesna gecelerden biri. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu anlamlı gecede irmik helvası ikramıyla kandil geleneğimizi yaşatmayı ve bu manevi atmosferi paylaşmayı amaçladık. Vatandaşlarımızın bu etkinliğe gösterdiği ilgi bizleri memnun etti. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyorum. Bu mübarek günün hepimize sağlık, bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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